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الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 20:54

حماس تهنئ بانتصار الأسرى وتؤكد: تحريرهم على رأس أولوياتنا

حماس تهنئ بانتصار الأسرى وتؤكد: تحريرهم على رأس أولوياتنا
وهنأ عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، في تصريح صحفي مساء الخميس، أسرانا الأبطال، وجماهير شعبنا في الدّاخل والشتات، وكلّ أحرار العالم، بالانتصار الجديد الذي حقّقه أسرانا في قلاع الأسر، والذي تمَّ بجهودهم وبدعم وإسناد أبناء شعبنا العظيم.

وأكد أنَّ ما تحقّق من إنجاز يضاف للسجل الحافل لبطولات الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتها، ويدلّل مجدّداً على أنَّ الوحدة التي تجسّدت داخل السجون وخارجها قادرة على لجم أي عدوان صهيونيّ قد يستهدف الأسرى في قادم الأيام.

وتوجه جبارين بالشكر لجماهير شعبنا وقواه وفصائله الوطنية كافة، التي وقفت على قلب رجل واحد، وقالت كلمتها إنَّ الأسرى لن يكونوا وحدهم في المعركة؛ الأمر الذي كان له أثرٌ بالغ في إرباك حسابات الاحتلال وخضوعه لمطالب الأسرى المشروعة.

وأكد جبارين أنَّ معركتنا مع هذا الاحتلال متواصلة وبكل الوسائل المتاحة، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى أسرانا كافة أحراراً خارج قلاع الأسر يتنسّمون عَبَق الحرية في ربوع وطننا فلسطين.

وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس، تراجع إدارة سجون الاحتلال عن جميع إجراءاتها التعسفية الأخيرة بحق أسرى المؤبدات والأحكام العالية.

وقالت الحركة الأسيرة، في بيان صحفي رقم (6) صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: "لقد أكرمنا الله -عزَّ وجل- بنصرٍ جديد يُكتب لأصحاب القضية والمبادئ وأهل الثبات والإباء في مواجهة أهل العدوان ونقض العهود".

وأوضحت أنها سجلت انتصارًا جديدًا على السجان الإسرائيلي، وأجبرته على التراجع عن الإجراءات الظالمة بحق أسرى المؤبدات والأحكام العالية.

ولفتت إلى أنها قررت وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات دوريًّا.

وأشارت إلى أن تراجع الاحتلال عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنه لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، متمنين أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال.

وتوجهت الحركة الأسيرة بالشكر الجزيل لجميع أبناء شعبنا ولكل أحرار العالم الذين ساندوا الأسرى في هذه الخطوات، متابعة: "الشكر الجزيل موصول أيضًا لفصائلنا لما أبدته من استعداد عالٍ لدعم نضالنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1012277
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