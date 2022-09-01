السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين

واضاف الحوثي في العرض المهيب للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والجوية بحضور الرئيس المشاط ا العروض العسكرية في مختلف المناطق تقدم رسالة عن الاستمرار في العمل الجاد لبناء قدراتنا.



واشار السيد الحوثي الى ان: جيشنا المبارك يحمل صدق الانتماء لوطنه وبلده والعمل مستمر على بناء الجيش وتطويره، معتبرا ان الهدف من كل العروض طمأنة شعبنا وتقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين.



وتابع ان العروض التي تمت هي لبعض تشكيلات الجيش فقط، وإلا فهناك عشرات الآلاف من منتسبيه مرابطون في الجبهات، قائلا: ان الجيش الذي تم تطهيره من الخونة بقي فيه آلاف الضباط والأفراد الصادقين مع الله ووطنهم وشعبهم .



واضاف السيد عبدالملك: انضم لهؤلاء الأوفياء عشرات الآلاف من خيرة أبناء شعبنا الذين يحملون المسؤولية الإيمانية في الدفاع عن وطنهم وشعبهم.