المشاط: طورنا أسلحة باستطاعتها ضرب هدفها في أي نقطة في اليمن

واضاف المشاط خلال العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة" في الحديدة لدول التحالف السعودي: الذي يشكل خطراً على الملاحة الدولية هو إجراءاتكم الوحشية والتلذذ بمعاناة شعبنا.



وحذر دول العدوان قائلا: بمقدورنا الآن ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط، مضيفا: طورنا أسلحتنا الأرضية والبحرية في الفترة الأخيرة وباستطاعتها براً وبحراً ضرب هدفها في أي نقطة في بلدنا.



واكد ان التهرب من التزامات الهدنة والعودة لحجز السفن يعرض الهدنة للخطر ويجعلها في مهب الريح، مخاطبا التحالف بقوله: الأساطيل التي حشدتموها وتحشدونها قرب سواحل بلدنا لحصاره وتدميره لا ترعب أصغر طفل في شعبنا.



واشار الى ان من هذا الميدان انطلقت مسيرة البنادق التي دعا لها الشهيد الصماد في يومه الأخير وأوقفت جحافل جرّارة من جيش العدوان.



واكد المشاط: ان المستوى العالي الذي وصل إليه جيشنا هو من مكاسب الصمود في مواجهة الغطرسة والعدوان، قائلا: لن نفاخر بعدد أو عدة، فالذي نثق به ونعتمد عليه ونراهن عليه بعد الله تعالى هو مستوى الوعي والإيمان والروحية الجهادية.



ووجه الشكر لاأبناء محافظة الحديدة الشماء حديدة الصمود والأخوة في حجة الشموخ ومحويت الوفاء وريمة المروءة .



وصرح المشاط: سنستمر جميعا في الوقوف أمام أية أخطار تحدق بمنطقة الساحل الغربي، مخاطبا دول العدوان : أزيلوا من رؤوسكم كل ما يوسوس لكم تجاه تواجدنا في الساحل الغربي.



واشار الرئيس المشاط: لن نشكل في يوم من الأيام خطرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يشكل خطرا على الملاحة الدولية هو إجراءاتكم الوحشية والتلذذ بمعاناة شعبنا، واستهداف وجودنا على امتداد سواحلنا.



وحذر المشاط: بمقدورنا الآن ضرب أي نقطة في البحر من أي مكان في اليمن وليس من السواحل فقط...طورنا أسلحتنا الأرضية والبحرية في الفترة الأخيرة وباستطاعتها برا وبحرا ضرب هدفها في أي نقطة في بلدنا لافتا انه في الأيام الماضية أجرينا اختبارات لأسلحة بحرية وحققت بفضل الله نجاحا باهرا .



وقال: قناعتنا أن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، ولسنا دعاة حرب فخيارنا الأول هو السلام العادل والمشرف، لافتا الى ان خيار الاستسلام لن يحقق لشعبنا حقوقه والأيام القادمة ستكشف إن كنا سنحتاج الخيار الأخير على قاعدة "القوة تصنع السلام".



واضاف مخاطبا قوى العدوان: الأساطيل التي حشدتموها وتحشدونها إلى سواحل بلدنا لحصاره وتدميره لا ترعب أصغر طفل في شعبنا، اقتلوا ظلما ما شئتم ليزداد شعبنا صمودا، فإنكم بحماقاتكم وتكبركم أحلتم أبناء هذه المحافظات إلى كتل من الصمود.



واضاف المشاط: ان محافظة الحديدة الآن هي حارس البحر الأحمر، ومطامع قوى العدوان تجاه بلدنا ستمزقهم بإذن الله، قائلا للشعب اليمني: ثقوا أننا لن نألو جهدا في بذل كل ما يحقق لنا جميعا العيش الكريم على أرضنا دون وصاية من أحد.



وتابع : أحيّي الوعي الراسخ لدى شعبنا عن مؤامرة الأعداء القذرة في صرف الأنظار عن كل أضراره التي يلحقها بالشعب.



وبدأ العرض العسكري للجيش اليمني واللجان الشعبية في مدينة الحديدة مساء اليوم الخميس يتضمن استعراضات برية وجوية وبحرية.