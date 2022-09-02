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الجمعة 2 أيلول 2022 ساعة 08:09
الحشد يحاصر مجموعة داعشية جنوب غربي الموصل
ونقلت مصادر عن بيان الحشد، انه :"نجحت القوة باسناد مفارز الاستخبارات بالحشد من محاصرة مجموعة ارهابية تابعة لداعش داخل احدى الانفاق بجبال عداية جنوب غربي الموصل".
مصدر :
وكالات
رقم :
1012346
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