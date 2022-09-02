سوريا تعلن موعد عودة مطار حلب للعمل بعد استهدافه

وصرحت الوزارة في بيانها: "تتابع كوادرنا الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة أمس".



وأضافت البيان أن الكوادر الفنية "تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكل كامل للخدمة بدءا من يوم غد الجمعة في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد".



وأشار البيان إلى أنه "بالنسبة لمطار دمشق الدولي فالتوقف لبعض التجهيزات التي تضررت جراء الاعتداء الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي".