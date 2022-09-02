القانون: السوداني مرشح الإطار الوحيد ولا نجد ضرورة لتغييره

وقال كاظم الحيدري لوكالة {الفرات نيوز} :"هنالك يقين سياسي ان الخلاص من الأحداث المتشعبة والشائكة تكون من خلال المضي بتشكيل الحكومة".



وأضاف "حتى الساعة مرشح الاطار التنسيقي الوحيد هو محمد شياع السوداني ولا نجد ضرورة لتغييره لانه حصل على مقبولية أطراف الإطار".



ولفت الحيدري الى انه "ستكون هنالك مباحثات ومستجدات للكتل النيابية في البرلمان والأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات الا انه حتى الآن السوداني هو المرشح الوحيد للإطار".



والإثنين والثلاثاء، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات مسلحة لاسيما في المنطقة الخضراء.



ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.



وحالت الخلافات بين القوى العراقية، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.



وحددت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء المقبل، موعدا لإصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.