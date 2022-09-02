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الجمعة 2 أيلول 2022 ساعة 15:00
العراق.. سقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في دهوك
وقال المصدر إن "طائرة استطلاع مسيرة سقطت فوق سطح منزل أحد المواطنين في محافظة دهوك".
وأضاف، أن "الطائرة سقطت في مجمع سيرى بناحية شيلادزى التابع لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".
وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يخلف أي إصابات".
مصدر :
وكالات
رقم :
1012393
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