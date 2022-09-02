العراق.. سقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في دهوك

وقال المصدر إن "طائرة استطلاع مسيرة سقطت فوق سطح منزل أحد المواطنين في محافظة دهوك".



وأضاف، أن "الطائرة سقطت في مجمع سيرى بناحية شيلادزى التابع لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".



وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يخلف أي إصابات".