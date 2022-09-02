امام جمعة طهران: لن ندخر جهدا لمساعدة العراق في تحقيق السلام

تطرق امام جمعة طهران الى اجراء مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام خلال شهر محرم الحرام وبكل عظمة وشموخ، مشيرا الى أننا اليوم في شهر صفر في رحاب زيارة الاربعين وهي ما تستحق مراسم عظيمة تليق بهذه المناسبة التي رمز وبقاء الثورة الحسينية.



واضاف اكبري ان زيارة الاربعين ملحمة كبرى وقضية مصيرية، والان وامتدادا الى حركة زينب الكبرى والامام السجاد (ع) واهل بيت العصمة حيث يتوجهون الى الزيارة ، نشهد الملتقى العالمي لشيعة العالم لاحياء زيارة الاربعين.



واوضح ان زيارة الاربعين كانت محدودة لكنها تحولت بعد سقوط نظام صدام الى ظاهرة عالمية.



وفي إشارة إلى المفاوضات حول رفع الحظر، قال حجة الاسلام اكبري : لقد تم اتخاذ الاتجاه الصحيح في المفاوضات، ورئيس الجمهورية أعلن مواقفنا بوضوح شديد، وهناك فريق قوي يتابع المفاوضات.



وأضاف خطيب جمعة طهران: طبعا على الأوروبيين ألا يضيعوا فرصة التعاون مع إيران لأنهم سيندمون عليها ، وفي نفس الوقت عليهم التعويض عن حقوق الشعب الايراني التي انتهكوها وخرقوا التزاماتهم ، وأن يعلموا أن يوم الحساب آت، وان لايتمسكوا بالحبال البالية لأمريكا والكيان الصهيوني .