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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 07:59

الجهاد وحماس تعلقان على عملية الخليل وتعتبرها نتيجة تصاعد جرائم الاحتلال

الجهاد وحماس تعلقان على عملية الخليل وتعتبرها نتيجة تصاعد جرائم الاحتلال
وتقدم الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية من ذوي الشهيد البطل ومحبيه.

وأكد القانوع أن هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا.

كما دعا الناطق باسم حركة حماس المقاومين الأبطال إلى مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم في المواقع كافة، وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم.

بدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الجمعة العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل فادي غطاس، من مخيم الدهيشة قرب مستوطنة "كريات4" بالخليل بالضفة الغربية.

و جاء في بيان حركة الجهاد الإسلامي ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم

نبارك عملية الطعن في الخليل
تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الطعن البطولية قرب مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، التي نفذها الشهيد البطل فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأدت لإصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد البطل الذي قام بواجبه المقاوم، نؤكد أن العملية التي نفذها هي رد طبيعي ومشروع في ظل تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق شعبنا في القدس والضفة المحتلة.

هذه العملية تمثل امتدادا مباركاً لجذوة المقاومة المشتعلة وحالة الاشتباك الممتدة في مدن وقرى الضفة المحتلة في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين.

إن هذه العملية تؤكد على حيوية مقاومة شعبنا واستمرارها ضد هذا الاحتلال، وتثبت أن المقاومة المسلحة هي الخيار الكفيل بردع الاحتلال ولجمه عن ممارساته الإرهابية.

نتوجه بالتحية لأهلنا ومقاومينا في مدن وبلدات الضفة ، ونبارك صمودهم رغم كل محاولات التهجير والإقصاء والتي كان آخرها في قرية النبي صموئيل بالقدس.
مصدر : وكالات
رقم : 1012499
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