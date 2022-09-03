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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 08:12

الولايات المتحدة تؤكد بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

الولايات المتحدة تؤكد بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان
وأشارت إلى أن العقد الأول وقيمته 665.4 مليون دولار مخصص لتوفير المعدات والدعم اللوجستي لمحطات الرادار التايوانية. والعقد الثاني ينص على توفير 60 صاروخا مضادا للسفن من طراز AGM-84L Harpoon Block II وأربعة صواريخ ATM-84L-1 Harpoon Block II بقيمة 355 مليونا. والعقد الثالث عبارة عن 100 صاروخ جو جو تكتيكي من طراز AIM-9X Block II Sidewinder بقيمة 85.6 مليون دولار.

وتم الحصول على الموافقة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، والتي أصدرتها وزارة الخارجية وفقا للتشريعات الوطنية.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بقراراتها بالفعل. أمام الهيئة التشريعية الأمريكية الآن 30 يوما لدراسة الاتفاقيات الجديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1012502
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