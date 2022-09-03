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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 09:41

استشهاد الأسير الفلسطيني موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

استشهاد الأسير الفلسطيني موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي
وقال فارس: إن " الأسير أبو محاميد (40 عاما) استشهد داخل مشفى (اساف هورفيه) نتيجة تعرضه لسياسة الإهمال الطبي"، مشيرا إلى أنه كان يعاني من جرثومة.

وأضاف فارس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قبل شهرين بعد اتهامه بدخول مدينة القدس بدون تصريح.

ومن جانيه حمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل موسى هارون ابو محاميد 40 عاما من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، صباح اليوم.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح وذلك وفقا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" "الإسرائيلي" إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وبحسب عائلته فإن نجلهم كان يعاني من مشاكل عصبية قبل اعتقاله.

وأضاف نادي الأسير إلى أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار نادي الأسير إلى أن استهداف الفلسطينين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال اطلاق النار عليهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1012510
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