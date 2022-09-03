الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 أيلول 2022 ساعة 09:59

وصول التسرب النفطي من سفينة جانحة الى شواطئ جبل طارق

وصول التسرب النفطي من سفينة جانحة الى شواطئ جبل طارق
وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق لإذاعة إسبانية إن بقعة نفطية من السفينة الجانحة وصلت إلى «أجزاء من ساحل جبل طارق»، مضيفا «لكنها بقعة صغيرة، نحن لا نريد أي تسرب نفطي هناك».

وأعلنت حكومة جبل طارق في بيان أن طواقم عمل نُشرت للبدء بإزالة النفط من الخط الساحلي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت دائرة البيئة في جبل طارق قد تلقت تقارير عن تلوث أعداد صغيرة من الطيور بالنفط.

وقال رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسيبسيون الإسبانية المحاذية لجبل طارق إن بقعة نفطية من الناقلة وصلت إلى شاطئ المدنية، ما أجبره على إغلاقه أمام الزوار.

ولا تزال سفينة الشحن «أو اس 35» منذ حادث الاصطدام ليل الاثنين جانحة على الشاطئ قبالة المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الايبيرية.

واوقفت سلطات جبل طارق قبطان السفينة المتضررة لاستجوابه بزعم عدم امتثاله للأوامر الأولية الصادرة عن الميناء بعد الاصطدام الذي لم يؤد إلى إصابات.

وقال مسؤولون في جبل طارق الجمعة إن كميات الوقود الموجودة في خزانات السفينة قد أزيلت، والأولوية الآن لإزالة الكميات المخزنة على متنها.

تبلغ مساحة منطقة جبل طارق 6,8 كيلومترات مربعة فقط، وهي تطل على المدخل الوحيد للبحر الأبيض المتوسط من المحيط الأطلسي، ما يجعلها على خط الشحن إلى الشرق الأوسط عبر قناة السويس.
مصدر : وكالات
رقم : 1012513
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
3 أيلول 2022
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
3 أيلول 2022
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
3 أيلول 2022
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
2 أيلول 2022
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
2 أيلول 2022
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
2 أيلول 2022
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
2 أيلول 2022
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
2 أيلول 2022
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
1 أيلول 2022
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
1 أيلول 2022
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
1 أيلول 2022
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
1 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب