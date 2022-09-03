إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة إلى الخدمة

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة إعادة محطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد إصلاح العطل على خط توتر 66 ك.ف والناتج عن قطع فاز قريب من محطة التحويل جراء العدوان التركي على قرية أم الكيف شمال تل تمر بريف الحسكة الغربي.



وتغذي محطة تحويل كهرباء تل تمر القرى والتجمعات السكانية التابعة لتل تمر وصولاً إلى منطقة أبو راسين وقراها.



وتكررت حالات اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على المحطة وخطوط التوتر الكهربائي في المنطقة ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وتعطيش مئات الآلاف من الأهالي في المحافظة.