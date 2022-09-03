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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 12:49
جلسة البرلمان العراقي تؤجل لحين انضاج حوارات تشكيل الحكومة
وقال المصدر ان ذلك قد يستغرق عدة اسابيع ويتزامن مع انتهاء مراسم الاربعينية، مؤكدا على ان احد اسباب التاجيل هو العمل على انضاج الحوار بشأن تشكيل الحكومة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1012535
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