الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 أيلول 2022 ساعة 13:09

بايدن يستضيف قمة جديدة..والهدف مواجهة الصين

بايدن يستضيف قمة جديدة..والهدف مواجهة الصين
وذكر البيت الأبيض في بيان أن القمة ستعكس "توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ والتصدي للأوبئة الانتعاش الاقتصادي والأمن البحري وحماية البيئة وتعزيز حرية وإنفتاح المحيطين الهندي والهاديء"، وفق "رويترز".

وقال مسؤول بالإدارة بأن البيت الأبيض دعا 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان، التي أبرمت في أبريل اتفاقا أمنيا مع الصين، مما زاد من قلق واشنطن بشأن نفوذ بكين المتزايد، خاصة أنها عرضت صفقات سلاح مع 10 بلدان في المحيط.

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن الدول التي أكدت حضورها القمة والتي أشارت إليها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شرمان بوصفها أولوية خلال رحلة إلى المنطقة في أغسطس الماضي.

أهمية المحيط الهادئ

وتعد الولايات المتحدة منطقة المحيط الهادئ حلبة تنافس رئيسية مع الصين، التي تبذل جهودا لمد نفوذها هناك، بعد أن كان النفوذ مقتصرا على الولايات المتحدة وأستراليا.

وترى واشنطن أن الوجود الصيني العسكري في هذه المنطقة سيقلل من نفوذها ويقلق حلفاءها مثل أستراليا، لكن بكين تؤكد أن تحركاتها ليست موجهة لأحد.

ويقول خبراء أميركيون أن دخول الصين بقوة على هذه المنطقة، سيكسبها قوة اقتصادية ودبلوماسية أيضا.

تحالفات ضد الصين

ويبدو أن الاستراتيجية الأميركية لمواجهة نفوذ الصين المتنامي على الساحة العالمية، خاصة في المحيطين الهندي والهادئ، تعتمد على التحالفات والشراكات.

أعلنت الولايات المتحدة في عام 2021 قيام تحالف "أوكوس" الأمني الذي يضم بالإضافة إليها كلا من بريطانيا وأستراليا، ورغم أن التحالف لم يشر صراحة إلى الصين، لكن فُهم أنها الهدف منه.
التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد"، الذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، ورغم أن نواة التحالف كانت في عام 2004، إثر موجات المد الزلزالي التي ضربت إندونيسيا، إلا أنه ظهر في صورة تحالف عسكري عام 2020، مع تصاعد ما تقوله هذه الدول من توسيع بكين لنفوذها العسكري.
تحالف العيون الخمس: هو تحالف لتبادل المعلومات الاستخبارية يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ورغم أنه نشأ إبان الحرب الباردة لمواجهة الاتحاد السوفيتي، إلا أن بكين تقول إنه بات يكرس جهوده ضدها في السنوات الأخيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1012536
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
3 أيلول 2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
3 أيلول 2022
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
3 أيلول 2022
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
3 أيلول 2022
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
2 أيلول 2022
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
2 أيلول 2022
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
2 أيلول 2022
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
2 أيلول 2022
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
2 أيلول 2022
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
1 أيلول 2022
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
1 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى