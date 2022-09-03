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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 14:42

الشيخ الخطيب: الغارات على سورية تتماهى مع الحصار والعقوبات

الشيخ الخطيب: الغارات على سورية تتماهى مع الحصار والعقوبات
وشدد سماحته ان عظمة ومحبوبية أهل بيت العصمة والطهارة (ع) في العالم الاسلامي لا نظير لها، مؤكدا "الجمهورية الاسلامية وباعتبارها علما يرفرف باسم أهل البيت (ع) في وجه نظام الهيمنة، تؤمن بأن أي حد فاصل مذهبي وقومي وفئوي وعرقي ليس حقيقيا وان الحد الفاصل الوحيد والبارز والحقيقي وهو الفاصل بين العالم الاسلامي وبين جبهة الكفر والاستكبار العالمي.

واوصى سماحته المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بصورة مؤكدة للاستلهام من عظمة ومحبوبية أهل البيت (ع) في العالم الاسلامي، قائلا "ان المجمع يجب ان يكون قاعدة ومكانا لاستلهام كافة المسلمين والارواح التواقة الى معارف اهل البيت (ع) ويؤدي عمله بصورة يصبح فيها زينا لهم .

واعتبر آية الله خامنئي معارف اهل البيت (ع) مجموعة كاملة تحوي جميع احتياجات آحاد البشر والمجتمعات البشرية، واضاف "ان المجتمعات الاسلامية هي اليوم بحاجة ماسة لكافة أبعاد معارف أهل البيت (ع) ، وعلى المجمع العالمي ان يقوم بالتخطيط الدقيق والصائب واستخدام الأساليب المعقولة والأدوات المؤثرة ، من اجل أداء هذا الواجب العظيم.

وفيما أشار قائد الثورة الاسلامية الى اللواء المرفوع لنظام الجمهورية الاسلامية امام نظام الاستكبار، أكد بأن اتباع أهل البيت (ع) والشيعة في العالم هم فخورون بقيام النظام الاسلامي بالوقوف وجها لوجه أمام وحش نظام الهيمنة، وافشال مخططاته، كما يعترف المستكبرون بأنفسهم.

واعتبر سماحته ان سر صمود الجمهورية الاسلامية هو الاستلهام من معين أهل البيت (ع) ، واضاف "ان هؤلاء الأنجم الزاهرة (ع) علمونا بمعارفهم النظرية وسيرتهم العملية كيف نسير في درب الاسلام العزيز بالتدبّر والعمل بالقرآن الكريم.
رقم : 1012556
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