الصحة الايرانية: 532 إصابة و 30 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل ٥٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 531 ألفا و 924 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 146 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 921 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 305 آلاف و 176 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل ٣٠ حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و 947 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 65 مليونا و 10 آلاف و 585 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 395 ألفا و 128 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 865 ألفا و 847 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 270 ألفا و 560 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 835 ألفا و 881 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 8 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 116 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 302 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 22 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).