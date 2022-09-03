مسؤول عسكري: الردع الدفاعي لإيران أجبر العدو على تغيير استراتيجيته

وأشار العميد " جلالي " في هذه الكلمة الى أهداف انعقاد هذا الاجتماع، والتطورات التي شهدتها المنطقة وتغيير استراتيجية العدو ضد ايران، وأكد أن سياسة الردع التي اعتمدتها طهران في المجال الدفاعي أجبرته على تغيير استراتيجيته الى دون الحرب والاكتفاء بممارسة الضغوط القصوى والشاملة وخاصة في المجالين الاقتصادي والسيبراني.



وتابع هذا المسؤول العسكري قائلا: ان العدو الذي اعترف بهزيمته في سياسة ممارسة الضغوط القصوى والشاملة ضد ايران، عمد الى شن حرب مركبة متعددة الاقطاب.



وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني على أنه يجري حاليا اعداد توصيات لمواجهة العمليات السيبرانية الوقائية التي سيتم الاعلان عنها قريبا، موضحا أن التركيز سينصب على الامن في الحالات الطارئة مع الاخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف الفورية في مجال الانترنت للبنية التحتية بحيث يمكن ازالة نقاط الضعف في خطة قصيرة الاجل.



وشدد على أنه تم التأكيد على موضوع BCP في هذه التوصيات، معتبرا أن أي نظام تؤثر وظائفه بشكل مباشر على حياة الناس وسبل عيشهم يجب أن يضع تنفيذ هذا البرنامج على جدول أعماله. وهذا يعني تطوير خطط استمرارية الأعمال للبنية التحتية الحيوية بحيث لا تواجه انقطاعات في الخدمة في حالة وقوع أحداث غير متوقعة.



وتابع قائلا: ومن أجل تبني استراتيجية ناجحة تقوم على الدفاع المدني، يجب أولا وقبل كل شيء، أن نعرف التهديد ونتعرف عليه بسرعة. والخطوة التالية هي اختيار وصياغة وتنفيذ إستراتيجية دفاع تعتمد على الدفاع المدني على أساس هذا التهديد.