وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي ،ان" التحديات الامنية في ديالى قائمة في عدة مناطق بسبب نشاط الخلايا النائمة"، مبينا أن "الحشد اعتمد ستراتيجية المحاور الامنية والتي تتضمن زيادة الفعاليات اليومية في المداهمة والتمشيط لكل الاهداف مع بدء زيارة الاربعين".



واضاف التميمي،ان "الاستراتيجية تحمل نقاط ايجابية عدة ابرزها منع اي خروقات تستهدف الزوار بالاضافة الى تأمين عمليات الانتشار الميدانية في العمق وخلق شلل مباشر لانشطة الخلايا الاجرامية".



واشار الى ان "الحشد الشعبي مستنفر في كل قواطعه ضمن حدود ديالى من اجل دعم خطة زيارة الاربعين بشكل مباشر".