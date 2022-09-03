اللواء سلامي: علمنا الامام الراحل وقائد الثورة أن أعظم مقارعة لأميركا والأعداء هي خدمة شعبنا

جاء ذلك في البيان الذي نشره بمناسبة انجاز مشروع حل مشكلة الماء في محافظة خوزستان، معربا عن شكره للحكومة الحالية التي بذلت جهودا جبارة لتحقيق هذا الهدف، ومشيدا بقوات حرس الثورة الاسلامية التي شاركت بقيادة مقر خاتم الانبيا (ص) للبناء في تنفيذ هذا المشروع.



وأعرب اللواء سلامي عن بالغ شكره لكل المشاركين في مشروع الغدير لايصال الماء الى عدة مدن وقرى في محافظة خوزستان الذي تم في مدة قصيرة جدا استمرت لحوالي 10 أشهر من تسنم الحكومة الحالية ادارة شؤون البلد.



وشكر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية كل العاملين في هذا المشروع وتحملهم مشاكل حرارة الجو التي لاتطاق، مشيرا الى ايصال الماء الى 26 مدينة و1600 قرية بهذه المحافظة التي سجل اهلها مقاومة منقطعة النظير في مرحلة الدفاع المقدس وقدموا الشهداء الابرار في تلك المرحلة العصيبة.



واعتبر اللواء سلامي الخدمات التي تقدمها قوات حرس الثورة الاسلامية المنضوية لمقر خاتم الانبياء (ص) للبناء امتدادا لمرحلة الدفاع المقدس ومن المفاخر التي سجلها ابناء الشعب الايراني في انشاء اكبر خط لنقل ماء الشرب في غرب آسيا.



ووصف هذا العمل الجبار بأنه كان نتيجة التنسيق التام بين كل القوى المخلصة التي شاركت في انجاز هذا المشروع العظيم، مؤكدا أنه يعد الشعب الايراني بأن قوات حرس الثورة الاسلامية جعلت اسداء الخدمة لأبناء هذا الشعب الأبي في اولويات اعمالها وتقديم المزيد من الخدمات له في مختلف المجالات.