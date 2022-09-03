الدفاع الايرانية: تجهيز 51 مدينة بمعدات الدفاع المدني

وقال العميد فرحي في ملتقى المدراء العامين للدفاع المدني بالمحافظات الايرانية: سرعة التغيرات التكنولوجية وتقدم التقنيات في العالم هي واحدة من الاتجاهات الرئيسية للحسابات الاستراتيجية، ومن الضروري أن تكون جميع القطاعات الدفاعية متناسبة مع هذه السرعة ومع مراعاة الأولويات الدفاعية، لتحديد مسار الحركة والعمل.



وشرح بعض التهديدات التكنولوجية في مختلف الأبعاد ودراسة آثارها المختلفة للدفاع، معتبرا أن الحاجة إلى النجاح هي رؤية ثاقبة وذكية، وأضاف: من أجل مواكبة وزارة الدفاع مع التطورات العالمية، يجب استخدام أساليب مبتكرة وخلاقة، ومن ناحية أخرى على الصعيد الوطني، هناك تعاون جيد مع القطاعات الوطنية وكذلك مع منظمة الدفاع المدني.



وأوضح العميد فرحي استراتيجيات وزارة الدفاع فيما يتعلق بالدفاع المدني، قائلا: في هيكلية وزارة الدفاع، تم اتخاذ الاستعدادات لتنفيذ المهام في مختلف القضايا، بما في ذلك مساعدة ضحايا الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات وغيرها أصبحت مصدرًا للعديد من التأثيرات.



وتابع قائلا: أنشأت وزارة الدفاع "مقر الدفاع المدني" للقيام بمهام مثل تحديد ومراقبة التهديدات وتوفير وتنسيق البنية التحتية للأجهزة ودعم البرامج على مدار الساعة وفقًا لنوع التهديدات والمخاطر، وليس الاحداث غير المتوقعة فقط، وانما تم اتخاذ الإجراء الأنسب في أقصر وقت ممكن من أجل كشف التهديدات وصدها والاستجابة لها.



وذكر نائب وزير الدفاع الايراني في جانب آخر من كلمته، أن الحروب التقليدية تحولت إلى حروب هجينة ومعقدة، وقال: اليوم، وبحسب قوة الدول أصبح شكل المعارك أكثر تعقيدًا، وفي الواقع هناك حروبًا هجينة ( فيزيائية ، إشعاعية ، بيولوجية ، جرثومية ، سيبرانية ، معرفية) حلت محل الحروب التقليدية.



وأضاف: إن وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية قادرة على تحديد التهديدات في هذا الصدد من خلال إنشاء البنى التحتية للتعامل مع جميع أنواع التهديدات البيولوجية والإشعاعية والكيميائية، وينبغي على القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تطوير المكونات التكنولوجية الأربعة، للأجهزة والبرمجيات التنظيمية وبرامج الدماغ والبرمجيات التنظيمية، ويجب أن تكون قادرة على التنبؤ بالمعارك المستقبلية واكتساب الاستعدادات اللازمة لتكون صانع القرار للمعارك المستقبلية المحتملة.



وأوضح العميد فرحي أن جهود وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في مجال الدفاع المدني تقوم على مبدأين هما عدم المباغتة وكذلك توفير متطلبات تحقيق هذه المهمة على مستوى القوات المسلحة والجهات الحكومية، وقامت بتجهيز 51 مدينة في البلاد المرافق والمعدات اللازمة للدفاع المدني وهي مستعدة لاستخدام أي نوع من التعاون والتنسيق مع منظمة الدفاع المدني في البلاد من أجل تعزيز البلاد في مختلف الأبعاد.