آية الله قاسم يحذر من مشروع تهويد النظام البحريني لأرض المنامة

وفي بيان خاطب الشيخ عيسى قاسم أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم".



وأضاف البيان: "البحرين اليوم بلد إسلامي، وغدا حسب خطة التهويد بلد يهود ومسلمين، وبعد غد بلد يهود ومقيمين مسلمين تحت التصرف. ومن بعد ذلك يطرد المسلمون، والبداية شراء أرضك وأرض أخيك من المسلمين".



وأشار البيان إلى أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا إنما يبيع وطنا وشعبا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء.