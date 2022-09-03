عبدالسلام: وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر

اسلام تايمز (اليمن) - أجرى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي حول مستجدات الأوضاع في اليمن.