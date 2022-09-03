تايوان: مقاتلتان صينيتان عبرتا خط الوسط للمضيق

وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان.



وتجري الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها منذ أوائل الشهر الماضي.



من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان، فيما طالبتها بكين فوراً بإلغائها، مهددة باتخاذ «إجراءات مضادة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان، في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين، التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.



ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخاً من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر» (85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليوناً، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.