الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 أيلول 2022 ساعة 17:45

تايوان: مقاتلتان صينيتان عبرتا خط الوسط للمضيق

تايوان: مقاتلتان صينيتان عبرتا خط الوسط للمضيق
وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان.

وتجري الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها منذ أوائل الشهر الماضي.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان، فيما طالبتها بكين فوراً بإلغائها، مهددة باتخاذ «إجراءات مضادة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان، في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين، التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخاً من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر» (85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليوناً، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1012590
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
3 أيلول 2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
3 أيلول 2022
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
3 أيلول 2022
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
3 أيلول 2022
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
2 أيلول 2022
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
2 أيلول 2022
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
2 أيلول 2022
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
2 أيلول 2022
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
2 أيلول 2022
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
1 أيلول 2022
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
1 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى