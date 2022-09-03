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السبت 3 أيلول 2022 ساعة 20:17

الدبيبة يلتقي أردوغان ووزير خارجية قطر لبحث حل سياسي بليبيا

الدبيبة يلتقي أردوغان ووزير خارجية قطر لبحث حل سياسي بليبيا
وبحث الدبيبة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء انتخابات في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة، بأن الجانبين بحثا خلال لقائهما "سبل التعاون الليبي القطري والملفات ذات الاهتمام المشترك"، وأن اللقاء "تطرق إلى توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا".

ولم يذكر البيان الليبي مكان اللقاء بين وزير الخارجية القطري والدبيبة، إلا أن الأخير يجري منذ الخميس، زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى تركيا، بعد زيارة لمالطا التقى خلالها رئيس الوزراء جورج أبيلا، وبحث معه تطورات الأزمة في بلاده.

فيما التقى الدبيبة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مغلق في لقاء تناول "الملف السياسي وعددا من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وبحسب البيان الليبي، اتفق الجانبان على "برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة".
مصدر : وكالات
رقم : 1012610
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