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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 11:06

الادميرال إيراني: أحدث الخبرات العلمية استخدمت بتصنيع معدات القوة البحرية

الادميرال إيراني: أحدث الخبرات العلمية استخدمت بتصنيع معدات القوة البحرية
وفي حفل إضافة معدات قتالية سطحية وتحت سطحية مطورة إلى البحرية الاستراتيجية للجيش، يوم الاحد، اعتبر الادميرال ايراني تحسين السرعة وديمومة واستقرار الاسلحة في المعدات الجديدة بانها بارزة جدا.

وفي إشارة إلى القدرات المطورة للمعدات السطحية وتحت السطحية، تابع قائلاً: ان القطع البحرية التي انضمت إلى القوة البحرية الإيرانية اليوم على مستويين مختلفين، السطحي وتحت السطحي ، تمتلك قدرات أعلى من ذي قبل ، وان أنظمة التحرك لهذه القطع البحرية تحظى بالسرعة والديمومة وثبات الأسلحة الحديثة.

وأضاف: تم تحديث المعدات كاملة وفي مجال القوة الصاروخية تمت مضاعفتها من حيث تحسين القوة القتالية ، وحقيقة أن أحدث خبرات الأسس العلمية التي وصلت إلى أيدي علمائنا في هذا الحقل قد تم تنفيذها على هذه المعدات وهو امر مدعاة شكر للباري تعالى.

وقال: في مجال الغواصات ، انضمت غواصة غدير ، وهي غواصة كاملة الفعالية في منطقتنا ، إلى القوات القتالية بالقوة البحرية، ونحن بناء على امر قائد الثورة الاسلامية الذي اكد على تصنيع الغواصات، قد حققنا لله الحمد الكثير من التقدم في هذا المجال ، سواء في مجال التحرك أو في النظام الإداري.

وأشار إلى أسطول حاملة الطائرات المسيرة التابع للبحرية الاستراتيجية وأضاف: تم الكشف عن أسطول حاملات الطائرات المسيرة في تمرين في شمال المحيط الهندي بحضور القائد العام للجيش ، وبدأت أعماله العملياتية من تلك اللحظة ، واليوم. موجود في هذا المجال ، وقد تم تجهيز الاسطول بطائرات بدون طيار جديدة تم تطويرها بقدرات أعلى من ذي قبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1012839
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