الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 11:11

سفينة ‘‘الشهيد سليماني‘‘ تنضم لبحرية الحرس الثوري

سفينة ‘‘الشهيد سليماني‘‘ تنضم لبحرية الحرس الثوري
وجرت مراسم ازاحة الستار بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد بحرية حرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين في بندر عباس.

وفي هذا المراسم، تمت ازاحة الستار عن سفينة الشهيد سليماني، وسفينة الشهيد روحي عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة الشهيد دارا عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.

تتمتع هذه السفينة بقدرة أعلى على المناورة ونصف قطر دوران أصغر بكثير مقارنة بالسفن من نفس الحجم ، والتي تعتبر ومهمة للغاية في تنفيذ مختلف التكتيكات الهجومية والدفاعية.

القدرة على حمل وهبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر البحرية ، وحمل وإطلاق وإزالة المياه من جميع أنواع السفن الهجومية السريعة والطائرات بدون طيار العمودية أثناء الملاحة البحرية ، للاستفادة من أنظمة الحماية الذاتية المحلية ومعدات الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة والحديثة هي ميزات أخرى لسفينة الدورية القتالية الشهيد سليماني التي صممت وصنعت بأيدي كفوؤة من النخبة الثورية للشباب الايراني.

سفينة الشهيد سليماني القتالية مجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية في مجال الاستخبارات وتحديد ورصد الأهداف وحركة المرور السطحية والجوفية.
رقم : 1012840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
3 أيلول 2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
3 أيلول 2022
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
3 أيلول 2022
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
3 أيلول 2022
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
2 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة