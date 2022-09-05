سفينة ‘‘الشهيد سليماني‘‘ تنضم لبحرية الحرس الثوري

وجرت مراسم ازاحة الستار بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد بحرية حرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين في بندر عباس.



وفي هذا المراسم، تمت ازاحة الستار عن سفينة الشهيد سليماني، وسفينة الشهيد روحي عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة الشهيد دارا عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.



تتمتع هذه السفينة بقدرة أعلى على المناورة ونصف قطر دوران أصغر بكثير مقارنة بالسفن من نفس الحجم ، والتي تعتبر ومهمة للغاية في تنفيذ مختلف التكتيكات الهجومية والدفاعية.



القدرة على حمل وهبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر البحرية ، وحمل وإطلاق وإزالة المياه من جميع أنواع السفن الهجومية السريعة والطائرات بدون طيار العمودية أثناء الملاحة البحرية ، للاستفادة من أنظمة الحماية الذاتية المحلية ومعدات الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة والحديثة هي ميزات أخرى لسفينة الدورية القتالية الشهيد سليماني التي صممت وصنعت بأيدي كفوؤة من النخبة الثورية للشباب الايراني.



سفينة الشهيد سليماني القتالية مجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية في مجال الاستخبارات وتحديد ورصد الأهداف وحركة المرور السطحية والجوفية.