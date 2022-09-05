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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 11:58

عملية طعن جماعي في كندا والشرطة تطارد المشتبه بهم

عملية طعن جماعي في كندا والشرطة تطارد المشتبه بهم
وأوضحت الشرطة في إقليم ساسكاتشوان أن الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم، وأن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

وذكرت الشرطة أنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة، موضحة أن الحديث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية.

وتم التعرف الى المشتبه بهما، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون ويبلغان من العمر 30 و31 عاما. ويشتبه في أنهما لاذا بالفرار. وقد انتشرت قوات الشرطة بأقصى طاقتها للقبض عليهما.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي، بأنه مروع ومفجع. وكتب في تغريدة على تويتر أن الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة.

وأفادت روندا بلاكمور، مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية في مؤتمر صحفي، بأن السلطات تعتقد أن بعض الضحايا كانوا مستهدفين من قبل المشتبه بهما، بينما هوجم الباقون بشكل عشوائي.

وفي بادئ الأمر، تم الإبلاغ عن المشتبه بهما في ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان، والواقعة على بُعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الجنوب. ثم امتد التحذير وعمليات البحث لتشمل أيضا مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين.

وأعلنت منطقة جيمس سميث كري نيشين حالة الطوارئ المحلية. كما طلبت السلطات من سكان ساسكاتشوان البقاء في منازلهم ضمانا لسلامتهم.

وشهدت كندا زيادة في عدد الهجمات العنيفة وحوادث القتل الجماعي التي خلفت عشرات القتلى والجرحى منذ عام 2017.

ومن بين تلك الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا، وهجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل ستة مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.
مصدر : وكالات
رقم : 1012846
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