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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 13:01

انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي

انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي
أعلن ذلك مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم، عن انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، انطلقت اليوم".

وفي تاريخ (17-08-2022)، ذكر المكتب في بيان إن "القصر الحكومي شهد، عقد اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعى لمبادرة الحوار الوطني باعتبارها الطريق السليم لحل الأزمة السياسية في العراق مؤكدا ان مفتاح الحل الجلوس جميعا على طاولة الحوار الوطني، وأن مبادرة الحوار الوطني الطريق السليم لحل الأزمة.

وقال الكاظمي، إن الأزمات السياسية اذا بقيت بلا حلول فهو أمر غير معقول، مضيفا أن "الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني واستقرار الناس الذي بدأت تشعر بالقلق"، و أن "الأزمات السياسية في العراق من غير المعقول أن تبقى بلا حلول"، مؤكدا "اننا نحتاج الى الحوار ثم الحوار لتجاوز هذه الازمة".

وتابع :"ما نعيشه اليوم من خلاف سياسي يحتاج الى المزيد من الحوار والحوار لوضع الحلول، والجميع يتحمل المسؤولية للوصول الى حل".
مصدر : وكالات
رقم : 1012858
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