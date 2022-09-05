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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 13:29

ميناء بوشهر يمكنه استقبال سفن بحمولة 30 الف طن

ميناء بوشهر يمكنه استقبال سفن بحمولة 30 الف طن
وقال خورشيد كزدرازي ،في تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين: إن محافظة بوشهر تتمتع بقدرات وإمكانيات اقتصادية كثيرة، ويجب توفير البنى التحتية المناسبة لاستخدام هذه القدرات.

وأشار رئيس الغرفة التجارية لميناء بوشهر إلى أن تهيئة الظروف اللازمة لدخول السفن الكبيرة سيلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للمحافظة وقال: ان تنفيذ عملية التجريف في القناة الموصلة الى ميناء بوشهر سيوفر امكانية دخول السفن ذات حمولة 50000 طن الى الميناء وتسهيل تصدير واستيراد البضائع.

واضاف: حاليًا يبلغ عمق قناة الوصول لميناء بوشهر 10 أمتار ، مما يسمح بمرور السفن ذات حمولة 30 ​​ألف طن ، وبزيادة عمق القناة إلى 15 مترًا ، ستتوفر امكانية عبور السفن ذات حمولة 50 ألف طن أيضًا.
مصدر : وكالات
رقم : 1012863
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