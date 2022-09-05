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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 13:39

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في قباطية
وكان الشاب زكارنة قد وصل الى المستشفى مصاب برصاصة اطلقت في الرأس وآخرى في القدم اليمنى وثالثة في الفخذ الأيسر، ادخل على اثرها الى غرفة العمليات لكن الجهود الطبية لم تنجح في انقاذ حياته نتيجة اصابته البليغة.

وأصيب في المواجهات الشاب محمود رياض زكارنة بعيار ناري في القدم اليسرى ووصفت مصادر طبية وضعه بالمستقر.

وحاصرت تلك القوات منزلًا في بلدة قباطية وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة جنين، محمد نصيف غوادرة، وأمين السعدي، وأنور سباعنة، وعدي مناصرة، ونورس غوادرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1012864
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