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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 15:58

اللواء باقري : سفينة الشهيد سليماني انجاز وطني بامتياز

اللواء باقري : سفينة الشهيد سليماني انجاز وطني بامتياز
"اللواء باقري"، ادلى بهذا التصريح، صباح اليوم الاثنين، خلال مراسم انضمام 3 سفن حربية بينها سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية الى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية.

واضاف : ان مراحل تصميم وانتاج هذه القطعة البحرية، اُنجزت على ايدي النخب العلمية الشبابية من خريجي جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت رئيس اركان القوات المسلحة ايضا، بان سفينة الشهيد سليماني الدورية القتالية، تتمتع بقدرات اوسع للمناورة وشعاع دائري أصغر كثيرا مقارنة بسائر السفن ذات الحجم المماثل؛ وبما يتيح لها امكانية تنفيذ شتى العمليات التكتيكية الهجومية والدفاعية.

واستطرد، ان هذه السفينة مزودة باربعة اجهزة محركات جبارة محلية الصنع توفر لها امكانية التواجد السريع في ساحات المواجهة والابحار لمسافات بعيدة لحماية مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ من دون الحاجة الى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.

ومن الميزات الاساسية الاخرى التي تتميز بها سفينة الشهيد سليماني، نوه اللواء باقري الى : القدرة حمل اقلاع وهبوط المروحيات، وحمل كافة أنواع القطع البحرية الهجومية السريعة والطائرات المسيرة عمودية الاقلاع اثناء الابحار واستخدام أنظمة الحماية الذاتية ومعدات الاتصالات والمخابرات السلكية واللاسلكية المتقدمة والحديثة، وهي محلية الصنع بامتياز.

وتابع، انها مجهزة ايضا بأحدث أنظمة الكشف وتعقب الاهداف واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية الاستطلاعية وتحديد ورصد الأهداف والاجسام البحرية السطحية وتحت السطحية.

وصرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، بان سفينة الشهيد سليماني صنعت بفضل تجارب القادة والمدراء والنخب العلمية وسواعد الطاقات البشرية الثورية الكفوءة لدى الحرس الثوري والجيش و وزراة الدفاع ومعاهد الابحاث العلمية والشركات المعرفية والجامعات الصناعية في البلاد.

واقيمت، صباح اليوم الاثنين، مراسم الحاق 3 سفن حربية ايرانية الصنع الى مجموعة القطع التابعة لبحرية حرس الثورة الاسلامية.

وحضر المراسم، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، والقائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" وقائد القوة البحرية بالحرس الثوري "الادميرال علي رضا تنكسيري"، ومحافظ هرمزكان وممثل الولي الفقيه وخطيب الجمعة في مدينة بندرعباس وعدد اخرين من كبار المسؤولي محافظة هرمزكان (جنوب).

والسفن الجديدة التي دخلت الخدمة اليوم ضمن مجموعة القطع البحرية للحرس الثوري، هي : سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية، وسفينتا "الشهيد روحي" و"الشهيد دارا" السريعتان القاذفتان للصواريخ.
رقم : 1012889
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