الاحتلال يهدم 36 منزلاً فلسطينيا في أريحا والأغوار منذ يناير

وأوضح مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في المحافظة، محمد غروف، اليوم الاثنين، أن "25 من هذه المنازل هدمها الاحتلال خلال شهر آب/أغسطس الماضي" فقط، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأشار غروف إلى أن "قوات الاحتلال أخطرت بهدم 90 منزلاً في المحافظة وقراها منذ بداية العام، بينها 70 إخطارًا في مدينة أريحا".



وأضاف أن "سلطات الاحتلال تشن هجمة مسعورة للاستيلاء على أراضي المواطنين في الأغوار، بهدف توسيع دائرة الزحف الاستيطاني في تلك المناطق".



يذكر أن تقديرات "إسرائيلية" وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.



ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.