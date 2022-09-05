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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 17:01

دعوات لتصعيد المقاومة وضرب الاحتلال خلال تشيع الشهيد طاهر زكارنة

دعوات لتصعيد المقاومة وضرب الاحتلال خلال تشيع الشهيد طاهر زكارنة
وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا إلى منزل عائلة الشهيد في حارة زكارنة، ثم نقل إلى مسجد الفرقان حيث أديت عليه الصلاة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء ببلدة قباطية.

ورفع المشاركون في مسيرة التشييع أعلام فلسطين، كما رددوا هتافات تطالب بالوحدة وتصعيد عمليات المقاومة وضرب الاحتلال في "تل أبيب".

وقال والد الشهيد زكارنة إن ابنه البكر طاهر أسير محرر اعتقل 8 شهور في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل 14 شهراً.

وأوضح أن ابنه كان مثابراً مصرًّا على مواجهة قوات الاحتلال، ويلاحقها في كل نقطة خلال اقتحام لجنين.

والشهيد طاهر هو صديق ورفيق الشهيد محمود عمر كميل الذي نفذ عملية إطلاق نار قرب باب حطة في المسجد الأقصى في ديسمبر عام 2020.

وأشار والد الشهيد زكارنة إلى أن طاهر تأثر كثيراً باستشهاد صديقة محمود، ومنذ ذلك الحين عاش على أمل الشهادة مقبلاً غير مدبر.
مصدر : وكالات
رقم : 1012898
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