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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 18:49

الداخلية الايرانية: الحكومة العراقية وعدتنا بتوفير الأمن لزوارنا

الداخلية الايرانية: الحكومة العراقية وعدتنا بتوفير الأمن لزوارنا
وأشار الوزير الى وتيرة توجه الزوار الايرانيين الى العراق لزيارة العتبات المقدسة هناك، مؤكدا أن الأعمال في الحدود الايرانية تجري بشكل جيد ولاتوجد أية مشكلة تحول دون هذه المراسم.

وحول دور وزارة الداخلية في موضوع بيع تذاكر الخطوط الجوية لزوار الاربعين قال: ان تذاكر الخطوط الجوية يتم بيعها من قبل وزارة الطرق ومنظمة الخطوط الجوية فيما لازالت مراقبة اسعار بيعها مستمرة.

ولدى اجابته على سؤال بخصوص الوضع الامني في العراق قال وزير الداخلية: لقد تم ارساء الامن والاستقرار في ربوع هذا البلد، فيما طمأنت الحكومة العراقية الجانب الايراني بتوفير الامن للزوار الايرانيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1012904
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