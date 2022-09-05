الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 18:50

المشاط: الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه

المشاط: الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه
وخلال اللقاء، أشاد الرئيس المشاط، بالتطوّر العسكري الذي يشهده الجيش اليمني في مجال البناء والتأهيل والتصنيع، الذي ظهر جلياً خلال العروض العسكرية التي شهدتها مختلف المناطق العسكرية، وكان آخرها العرض العسكري المهيب "وعد الآخرة"، في محافظة الحديدة.

وأكد أن الجيش اليمني بات يمثل صمام أمان للوطن والشعب، وأصبح قادراً على صون حقوقه، وإسقاط كل المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتفتيته.

وتطرّق اللقاء إلى استمرار انتهاكات العدوان للهدنة التي كان آخرها احتجاز سفن المشتقات النفطية، حيث أكد الرئيس المشاط أنه لن يتم القبول بأي إخلال بالهدنة.. مشددا على ضرورة صرف كافة مرتبات موظفي الدولة، واستعادة موارد النفط والغاز المنهوبة.

وأشار إلى أن المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجزة، والكف عن احتجازها والقرصنة عليها.

وطمأن الرئيس المشاط كافة المواطنين بأن الشعب اليمني بات قادراً على انتزاع حقوقه المشروعة، وأن هذه الأزمة التي افتعلها تحالف العدوان ستزول قريباً.

من جانبه، أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة في أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي قرارات يتخذها فخامة رئيس الجمهورية، بالاعتماد على الله والتوكل عليه، سواءً فيما يتعلق بإخلال العدوان بشروط الهدنة، أو في المواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كل شبر من تراب الوطن.

وأشار اللواء العاطفي إلى أن عملية البناء والتطوير لقوات الجيش جارية على قدم وساق، ووصلت إلى مستويات متطورة، ستفاجئ تحالف العدوان في حال لم يستغل الهدنة المؤقتة لإنهاء عدوانه وحصاره.
رقم : 1012905
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
أزمة ليبيا السياسية بنسخة أجنبية
3 أيلول 2022
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
رئيس منظمة الطاقة الذرية: الاعداء لا يطيقون امتلاك ايران للتكنولوجيا الحديثة
3 أيلول 2022
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
اجتماع سعوديّ إماراتيّ بشأن اليمن.. أسراره وضحاياه!
3 أيلول 2022
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
الصين تقف بحزم أمام السرقات الأميركية لثروات سوريا
3 أيلول 2022
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
2 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة