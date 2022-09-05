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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 21:04

عدد قتلى فيضانات باكستان يتجاوز الـ1300

عدد قتلى فيضانات باكستان يتجاوز الـ1300
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية في جبال شمال باكستان، تسببت في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص، وأودت بحياة 1314 على الأقل بينهم 458 طفلا.

وجاءت الفيضانات في أعقاب درجات حرارة قياسية في الصيف، وألقت الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة باللوم على تغير المناخ في الطقس القاسي وما سببه من دمار.

وصرفت السلطات الأحد بعض المياه من أكبر بحيرة للمياه العذبة في باكستان، مما أدى إلى نزوح ما يصل إلى100 ألف شخص من ديارهم، على أمل منع فيضان مياه البحيرة وغمر مناطق ذات كثافة سكانية أكبر.

لكن مستويات المياه في البحيرة، الواقعة إلى الغرب من نهر إندوس في إقليم السند بجنوب باكستان، لا تزال مرتفعة على نحو خطير.

وقال "جام خان شورو" وزير الري في الإقليم: "منسوب المياه في بحيرة مانشار لم ينخفض".

ورفض الكشف عما إذا كان سيتم إجراء محاولة أخرى لتصريف المياه من البحيرة.

وتمثل الفيضانات عبئا كبيرا على اقتصاد يحتاج بالفعل إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.

ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، لكن وزير المالية مفتاح إسماعيل قال إن الخسائر أكبر بكثير من ذلك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن طائرات تحمل مواد إغاثة من الأمم المتحدة ودول من بينها تركمانستان والإمارات وصلت البيوم الإثنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1012917
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