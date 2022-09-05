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الاثنين 5 أيلول 2022 ساعة 21:19

عملية الأغوار... ضربة قاسمة للعدو الصهيوني

عملية الأغوار... ضربة قاسمة للعدو الصهيوني
العملية الفدائية في غور الأردن تعد ضربة قوية للمنظومة الامنية والاستخباراتية الصهيونية، وهي دليل على ان المقاومة في الضفة الغربية أصبحت أكثر قوة وإتقانا ودقة في عملياتها مقارنة بالسابقة، حيث ان العملية استهدفت أكثر المناطق حساسية لدى الاحتلال تنتشر فيها عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية وميادين تدريبات لقوات الاحتلال.

وفي هذا السياق نقلت الصحافة الصهيونية تفاصيل العملية التي وقعت أمس في الاغوار الشمالية، واستهدفت حافلة للجنود، واعتبرتها بمثابة نقلة نوعية جديدة ومختلفة في مسار المواجهات المتصاعدة في الضفة، ما دفع الاحتلال لاعلان حالة التاهب في انحاء فلسطين التاريخية وتعزيز نشر قواته.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الاثنين فان الحافلة التي استهدفت كانت تقل جنودا متجهين إلى قاعدة التدريب التابعة للواء كفير في غور الأردن، في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا، وان سيارة "تندر" بيضاء، تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، كانت تقل ثلاثة فلسطينيين تجاوزت حافلة الجنود  التابعة لشركة "دبرات رعنانا"، وفتحوا النار عليها، ما ادى لإصابة 6 جنود في إطلاق النار، خمسة منهم إصابات طفيفة وواحد متوسطة. كما أصيب سائق الحافلة بجروح متوسطة، وسارع بالاتصال مع الجيش الذي أرسل طائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في جيش الاحتلال أن "حافلة الجنود من لواء الكفار سافرت من تل أبيب إلى منطقة التدريب، وبعد وصولها إلى مفترق بكاعوت سارت خلفها سيارة المهاجمين لعدة دقائق، لا أعرف ما إذا كانوا يعرفون أن الحافلة تقل جنودًا. وعندما وصلوا إلى الحافلة، تجاوزوها ألقوا مادة قابلة للاشتعال على الجانب الأيسر من الحافلة وعلى الجهة الأمامية منها. وعندما أكملوا تجاوزها، وابتعدوا عنها قليلًا، أطلقوا النار عليها. ولما أصيب السائق قام قائد الفصيل بحرف الحافلة نحو جانب الطريق، ومن ثم قام قائد الفصيل، وربما جندي أو اثنان، بإطلاق النار باتجاه سيارة المهاجمين من النافذة الأمامية، فهربوا من هناك ".

وفي هذا الصدد فقد بارك حزب الله العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهاينة في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية.

ورأى حزب الله في العملية “ تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎”.

وأكد حزب الله في بيان له اليوم الاثنين ان “هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎”.
 
رقم : 1012918
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