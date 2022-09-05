حماس تعلق على تحقيقات الاحتلال باستشهاد أبو عاقلة

وأكد قاسم في تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "قتل أبو عاقلة، جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها الاحتلال، وقد أثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية".



وأفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "الاستنتاجات النهائية للتحقيق في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة (أظهرت أنه) لا يمكن تحديد من كان وراء مقتل أبو عاقلة بصورة جازمة".



وتابع أن ذلك "رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة لجيش الدفاع (الاحتلال) أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين" على حد زعمه.



وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، منتصف أيار/مايو الماضي، خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، بعد إطلاق قناص إسرائيلي رصاصة من نوع متفجر استقرت في رأسها.