أبرز ما تم عليه الإتفاق في الجلسة الثانية للحوار الوطني العراقي

ست نقاط رئيسية خلص اليها ثاني اجتماع تجريه القوى السياسية تحت قبة القصر الحكومي بعنوان "الحوار الوطني"، بناء على تكرار الدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.



تركزت المخرجات على تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، فضلا عن تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، مقعد التيار الصدري بقي شاغرا للمرة الثانية على التوالي، غياب قد يهدد اي اتفاق مبرم بعدم امكانية التطبيق.



اربع مبادرات طرحت مؤخرا للخروج من ازمة الانسداد السياسي التي يعانيها العراق والتي تصاعدت حدتها في الايام الماضية، فغير مبادرة الكاظمي طرح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مبادرة من عشرة نقاط، تكاد تشترك كل المبادرات المطروحة بنقاط رئيسية تحاول ان تدمج ما بين مطالب التيار الصدري وما بين محددات الدستور، اذ تركز على تشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها التهيئة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز العشرة اشهر.



وقبلت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بقانونية استقالات أعضاء التيار الصدري في البرلمان، اي اجهاض الاستقالة التي تقدم بها رئيس الكتلة الصدرية الى رئيس البرلمان.



ما يعني ان البرلمان العراقي بدورته الخامسة سيكون امام خيارين اما عودة نواب الكتلة الصدرية والمضي بعمله لاربع سنوات مقبلة او التوجه نحو حل المجلس بناء على اتفاق ما بين زعامات الكتل.



وتمثل فترة الصمت الإعلامي التي اعلنت عنها الكتل الى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين ع فرصة لانضاج الحوارات وتقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء لعلها تسهم في ايجاد مخرج من الازمة القائمة.



يشار إلى أنه تم التأكيد على أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.



قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.



و أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.



و جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.



و أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.



وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.