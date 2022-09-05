كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف

لماذا؟ أنا من جيلٍ ينبذ الأنا ويُحبذ (نحن)، يحجب الفرد ويظهر الجماعة، يقدم صدقة السر على زكاة ‏العلنية، أنا من جيلٍ مضى نفرٌ غير قليلٍ منه شهداء، وكلما سرت في تشييع شهيد حسبتني هو. عندما نزل ‏السيد عباس عن منبر النادي الحسيني في جبشيت ولما يكتمل بناؤه بعد، وألقى على الناس سلام مودعٍ، ‏اختصني – وقد كان لي محباً وعليّ مشفقاً – بأن دعاني للصعود معه في سيارته ننزل سوياً إلى بيروت ‏بعد جولة قصيرة على مثوى الشهيد الشيخ راغب ومنزل عائلته ومنزل الشيخ عبد الكريم عبيد وقد كان ‏أسيراً، وافقت ثم تمنعت، ثم وافقت ورفض مرافقوه، وغادر جبشيت إلى تفاحتا حيث مكمنه، وغادرت ‏أنا في طريقٍ قريبٍ آخر، وما هي إلا دقائق بعد ذلك حتى استشهد، فذهبت نفسي حسرات، ولو أن قمري ‏قد اكتمل في تلك الساعة، لكانت شهادة حمراء عزّ نظيرها واسمي في عليين، وروحي في الشهداء، ‏ونفسي في السعداء، وبقيت أُغالب هذا الألم سنيناً طوال، أن قد ضاعت الفرصة حتى عوضنا المولى ‏بالموت الكرامة، وعوضنا بالشهادة الانتصارات وأعزّنا بأن كلما غاب منا سيدٌ قام سيد. ‏



قبل ذلك في سنوات، كان قد تمّ تكليفي مسؤولاً إعلامياً في جبل عامل، وقد كانت وظيفتنا آنذاك تقتصر ‏على تنظيم الاحتفالات وتشييع الشهداء وتعليق اليافطات ولم يكن لنا صلة بكتابة البيان السياسي الذي كان ‏ولا يزال يصدر حصراً من بيروت، وفيما نحن بعد التحرير الأول عام 1986 نُقيم احتفالاً لشهداء بلدة ‏دير قانون النهر حتى أُخذ القرار بالإعلان ذلك المساء عن الشهيد أحمد قصير بطل العملية الشهيرة التي ‏أذلت إسرائيل، وقد تداعى عدد من مسؤولي المقاومة ومن بينهم اليوم اثنان من أرفع قادة المقاومة على ‏الإطلاق خبرةً وحنكةً ومعرفةً أن طلب إليّ إعداد بيان الإعلان الأول من نوعه عن تبني المقاومة ‏الإسلامية والإفراج عن اسم الشهيد الذي ظلّ طي الكتمان سنوات خيفةً على عائلته وبلدته.



واجتمعنا ‏حرفياً على حافة الرصيف وبين يدي دفتر مدرسي – ولم يكن لدينا في ذلك الوقت بالطبع لا تلفزيون ولا ‏إذاعة ولا كمبيوتر – وعندما بدأت بالكتابة مزقت الصفحة الأولى إذ بدا لي ما أكتب غير مقنعٍ بالمرة ثم ‏مزقت الثانية قبل أن ينفجر إخواني من الغيظ وهم متجمعون فوق رأسي بالمعنى الحرفي للكلمة أن عجّل ‏قبل انتهاء الاحتفال، وفي أقل من ثانيتين لمعت في ذهني عبارة فاتح عهد الاستشهاديين التي باتت ‏متلازمة أيقونية مع تاريخ المقاومة، وبعد ذلك بات إعداد البيان على الصفحة المدرسية مسألة ثوانٍ ‏معدودة قبل أن يتم إذاعتها على منبر النادي الحسيني، والباقي تاريخٌ تعرفونه ولا ريب. ‏



كثيرٌ من أمثال هذه الصور مرت في بالي عندما كُلّفت بعقد المؤتمر الصحفي في العشرين من حزيران ‏الماضي إيذاناً بالأربعين ربيعاً، كان تتراءى لي طيفٌ ماضٍ غير بعيد وحاضرٌ مستدام، وكانت تتراءى ‏لي ملامح مستقبل واعدٍ مليء بالنصر. ‏



في الماضي معاناة التأسيس وصعوبات الأيام الأولى وقلة ذات اليد والإذلال على الحواجز وظلم ذوي ‏القربى ويتخطفنا الناس من حولنا والتجاهل والإهمال العمدي، وكنت أجول على وسائل الإعلام حيناً ‏حتى نقنع بالموافقة على نشر بيان باسم المقاومة الإسلامية وكان أساطين تلك المؤسسات ينظرون إلينا ‏شذراً واستخفافاً، كانت غربة قاسية طبعت ملامحنا إلى حدٍ بعيد، وظلماً لا حدود له واليوم هي قوة محلية ‏ونفوذٌ متسع ولاعبٌ على مسرح الإقليم بدور لم يكن يتوقعه أحد والأهم جيلٌ شاب ينظر إلى المستقبل ‏وخلفه خبرة السنين تظلله رايات النصر ويكاد من شدة شوقه يعبر الأسوار إلى الجليل، وليس عن عبث ‏أن المشهدية التي ربما شاهدها أغلبكم ابتدأت بمعاناة الاجتياح وانتهت بسلام يا مهدي وفي الخلفية صورة ‏القدس في رابطٍ وجداني عميق بينما كنا وبينما نأمل ونريد. ‏



تعرضت هذه المقاومة للتشويه والإساءة والإجحاف والظلم. لسنا ندعي أبداً العصمة. نحن بشرٌ خطّاءون ‏وخير الخطّائين التوابون ونجري على مسار أيامنا نقداً لكل ما مرت به مسيرتنا وتقويماً متواصلاً لعملنا ‏وندرس الأحداث ونستقرئ العبر والنتائج ونحاول ما أمكن إصلاح ما يمكن، ومع ذلك فإن الإساءة بلغت ‏حداً كبيراً فلو أن هناك قضاة وقانون لكتبوا لنا صك براءة وإنصاف ولكن هيهات في بلد الطائفية ‏والصراع الأبدي أن نكتب تاريخاً واحداً فكيف نختلف على شهيد مات دفاعاً عن هذه الأرض ومن أجل ‏هذه الأرض التي أحبها وأحب شعبها ودُفن في ثراها، أنتجادل على وطنٍ نهائي لجميع أبنائه وقد طوينا ‏هذه الصفحة نهائياً ومنذ الإمام الصدر إلى الإمام نصرالله، قلت في معرض الجدل والمحاججة ليس إلا أن ‏لبنان مدفنٌ نهائي لشهداء المقاومة وليس لنا من مدفنٍ سوى هذه الأرض الطاهرة المقدسة إلا من عصفت ‏الرياح بجسده تحت رمال الصحراء. ‏



أعود وأقول وقد استطردت لقد تعرضت هذه المقاومة لحملات إعلامية متواصلة من مؤسسات أكبر من ‏دول، ولكن وقد أنفقتم الكثير واشتريتم الذمم والضمائر والأقلام وأبدعتم حقاً في استخدام التكنولوجيا ‏ووسائل الاتصال: هل أضعفتم المقاومة؟ كلا، وقد باتت أقوى عدةً وأكثر عدداً. وهل فصلتم بينها وبين ‏شعبها وقضاياه؟ كلا، وهو إلتزامٌ ثابت متبادل لا رجعة عنه. هل أثرتم على خياراتها المصيرية ‏وقراراتها السيادية؟ كلا. وهل تراجع دورها المحلي والإقليمي؟ تعلمون أنه عبثٌ وارتزاقٌ غايته المال ‏والاستزلام، بلى لأكن منصفاً معكم لقد استطعتم أن تبعدوا جزءاً من اللبنانيين أن يكونوا إلى جانب ‏إخوانهم اللبنانيين وألقيتم على مسامعهم وقرا وعلى أعينهم غشاوة فهام بعضهم بمعاداة المقاومة وأهلها ‏وهم إخوانكم. من المستفيد الأول من نجاحكم المؤقت هذا؟ إسرائيل لا لبنان ولا اللبنانييون ولكني كلي أملٌ ‏أن ينقضي ليل الافتراءات ويطلع نور الحقيقة. ‏



لقد اتصفت هذه المقاومة الحكيمة والمظلومة بالسِعات الثلاث: بسعة صدرها إذ استوعبت اختلاف ‏أصدقائها وحلفائها معها وحولها، وبسعة قلبها فاحتملت حتى الذين ناصبوها الكراهية والعداء وبقيت ‏تنظر إليهم إما أخٌ لك في الدين أو شقيق في الوطن، وسعة في اليد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا يحدوها ‏واجب خدمة شعبها من كان وأينما كان دون أن تعرف اليد اليسرى ما أنفقت اليمنى. ‏



ويا إخواني أعضاء اللقاء الإعلامي الوطني وقد كان دوركم على مدى السنوات الأربع الماضية كبيراً ‏وهاماً إلى جانب المقاومة في كل موقفٍ احتاجكم أو ارتأيتم أن تكونوا فيه فسلام عليكم وشكراً لكم وما ‏ينتظركم أكبر وأسمى. ‏



أقول لإخواني الإعلاميين وخاصة أعضاء اللقاء الوطني الإعلامي ل لئن كان أيار 2000 عيداً للتحرير الأول وآب 2017 عيداً للتحرير الثاني فإنا على موعد يرونه بعيداً ‏ونراه قريباً مع عيد التحرير الثالث: تحرير الثروة الوطنية الدفينة في بحر لبنان فلنكن مستعدين لهذا ‏الفرح العظيم. ‏



بقي أن أختم بالشكر على سمو معنى ما أقدمت عليه المحامية اللامعة سندريلا مرهج العضو المؤسس في ‏اللقاء الوطني الإعلامي فأضافت إلى الحفاوة وكرم الضيافة فكان لاختيار البقاع مكاناً لهذا الجمع مغزى ‏راقياً من هنا انطلقت المقاومة حرفياً وعملياً وللبقاع على كل لبناني دين وهنا في البقاع الجميل الوفي ‏الحبيب مختبر حقيقي لوحدة اللبنانيين أجمعين مسلمين ومسيحيين في وطنهم الذي لا ثاني له. ‏

