أمريكا تدين الهجوم الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابول

وقال الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، توماس ويست، على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.



وأضاف ويست، "أنه يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا".



وأكد الممثل الأمريكي الخاص بأفغانستان، أن "هذا العنف بلا معنى".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" الإرهابي مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، أمس الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.



وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.



ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير بالعمل الإرهابي.