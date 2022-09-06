الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 11:28

رئيس المجلس الأوروبي: الجزائر شريك موثوق لأوروبا في مجال الطاقة

رئيس المجلس الأوروبي: الجزائر شريك موثوق لأوروبا في مجال الطاقة
وقال ميشال بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "نظرًا للظروف الدولية التي نعيها جميعًا، من الواضح أنّ التعاون في مجال الطاقة أساسي، ونعتبر الجزائر شريكًا موثوقًا به ووفيًا وملتزمًا في مجال التعاون الطاقوي".

ويتطلّع مسؤولون أوروبيون إلى الجزائر، أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، لسدّ النقص في الإمدادات بعد أن تسبّب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شباط/فبراير بارتفاع الأسعار.

وزاد الوضع إلحاحًا في الأيام الأخيرة بعدما أوقفت روسيا إرسال شحنات غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، في خطوة أتت قبل أسابيع من بداية فصل الخريف.

وقبل بدء الأزمة الأوكرانية، زوّدت الجزائر الاتحاد الأوروبي بنحو 11% من الغاز الذي يحتاجه، فيما كانت روسيا تؤمّن 47% من الغاز لأوروبا.

واستقبلت الجزائر عدداً من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة، في سعي لزيادة صادراتها.

وفي نهاية آب/أغسطس، شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجزائر على زيادة إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز "ترانسميد" الذي يغذّي إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسمح بـ"تحسين تنويع (المصادر) في أوروبا" بعدما كانت تعتمد إلى حدّ بعيد على الغاز الروسي.

ومنتصف تموز/يوليو، وقّعت مجموعات سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية عقدًا ضخمًا بقيمة أربعة مليارات دولار ينصّ على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر على مدى 25 عامًا.

لكن بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن موقع "ذا ميدل ايست ايكونوميك سورفي"، انخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بنسبة 18% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022.

وجاء في النشرة أن "الاعتماد المطلق للعديد من المستوردين (الأوروبيين) على روسيا يجعل استبدال هذه الكميات تحديًا مستحيلًا، على الأقلّ في المديين القريب والمتوسط".
مصدر : وكالات
رقم : 1013018
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل