الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 12:19

قوات الاحتلال تصيب 6 فلسطينيين وتعتقل 4 آخرين شمال رام الله

قوات الاحتلال تصيب 6 فلسطينيين وتعتقل 4 آخرين شمال رام الله
وأكدت مصادر محلية فلسطينية، ان 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في القدم، أطلقته قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشقيقين أحمد (38 عاما) ومحمد ربحي مصاروة (26 عاما)، والشابين وعد ممدوح الرمحي (20 عاما)، ومجد محمود نخلة (27 عاما).

وأضاف نقلا عن شهود عيان، أن تلك القوات داهمت منزل عائلة نخلة، بعد محاصرته قرابة الساعة، وحطمت محتوياته، في محاولة لاعتقال الشاب أيهم نخله، شقيق المعتقل مجد، الذي يصادف حفل زفافه بعد ثلاثة أيام.

واستشهد شاب، وأصيب 16 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، تخلل ذلك تفجير شقة في منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في "تل أبيب" في نيسان الماضي.
رقم : 1013023
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل