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الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 12:40

آیة ‌الله جنتي: العدو تكبد هزيمة قاسية من محور المقاومة

آیة ‌الله جنتي: العدو تكبد هزيمة قاسية من محور المقاومة
ودعا آية الله جنتي ،في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 10 للدورة الـ 5 لمجلس خبراء القيادة، المسؤولين الى اقامة مراسم الاربعين بأفضل شكل واحباط مخططات الاعداء الرامية للتاثير على هذه المراسم العظيمة.

وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة عن بالغ شكره للشعب العراقي الكريم لإستضافته السخية لزوار أبي الاحرار الامام الحسين (ع)، داعيا الفئات والتكتلات السياسية المعنية في العراق ان لا تسمح لبعض الخلافات بان تؤثر على مراسم الاربعين.

وفي جانب آخر من حديثه أشار آية الله جنتي الى أداء الحكومة الايرانية وانجازاتها خلال فترة ولايتها التي بدأت قبل سنة واحدة، مشيدا بالخدمات التي قدمتها خلال هذه الفترة القصيرة من استلامها مسؤولية ادارة شؤون البلاد.
رقم : 1013027
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