الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 13:10

المقداد: ايران تعالج الموضوع النووي بكل حكمة وشجاعة

المقداد: ايران تعالج الموضوع النووي بكل حكمة وشجاعة
وبحث المقداد مع معاون رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مؤسسة شؤون الإدارة العامة والتوظيف "ميثم لطيفي" والوفد المرافق له مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من تجربة البلدين في مجال التطوير الإداري والمهني.

وأدان المقداد العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين على كل من سورية وإيران لأنها عقبة حقيقية أمام كل محاولات الإصلاح الإداري وتحقيق التنمية الشاملة كما أن هذه الاجراءات أحادية الجانب لا أخلاقية وتمثل أبشع أنواع الإرهاب. مؤكدا على وقوف سورية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعالج بكل حكمة وشجاعة الملف النووي الإيراني.

وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وأهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبيل النهوض بمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقته سورية مؤكدا على أن سورية تسعى إلى تذليل كل الصعوبات التي تواجه تطوير القطاع العام وزيادة إنتاجيته ورفده بالكوادر البشرية المتخصصة والخبيرة والمؤهلة إداريا وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري.

من جانبه عبر لطيفي عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيزها في جميع المجالات والاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانيات المتوافرة لدى الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين لافتا إلى السعي والرغبة المشتركة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة والعلوم الإدارية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

وجدد موقف ايران الثابت الداعم لسورية وسيادتها ووحدة أراضيها.
رقم : 1013028
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل