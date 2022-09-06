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الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 14:43

ملف "الصومال" على طاولة مجلس الأمن غدا

ملف "الصومال" على طاولة مجلس الأمن غدا
ومن المقرر أن يقدم الإحاطة الممثل الخاص للصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال جيمس سوان والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر بالإَضافة الى مشاركة من ممثل الاتحاد الإفريقي ..

ووفق تقرير أنه في 23 مايو ، تلقى المجلس إحاطة إعلامية من سوان والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال ، السفير فرانسيسكو ماديرا ، حول الوضع الأخير في الصومال.

وجاء الاجتماع بعد انتهاء العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب حسن شيخ محمود الرئيس العاشر للصومال.

شغل سابقًا نفس المنصب من عام 2012 إلى عام 2017. ورحب أعضاء المجلس بهذا التطور وهنأوا الرئيس المنتخب حديثًا.

في 26 مايو ، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2632 ، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر.

كما طلبت من الأمين العام إجراء استعراض استراتيجي للبعثة بالتشاور مع الحكومة الصومالية وتقديم تقرير بحلول 30 سبتمبر مع توصيات لمعايير محددة بوضوح وقابلة للقياس وواقعية لتتبع تنفيذ ولاية البعثة.
مصدر : وكالات
رقم : 1013038
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