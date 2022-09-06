الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 14:44

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية

فتح حدود باشماق في محافظة كردستان امام زوار الاربعينية
وتم ايجاد مواكب لاستقبال الزوار على هذه الحدود وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وبعد عبور الحدود البرية ، يتم نقل الزوار إلى مدينة السليمانية التي تبعد نحو 100 كم عن حدود باشماق.

وبامكان الزوار بعد وصولهم الى مدينة السليمانية التوجه الى بغداد وزيارة مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام ومن ثم مواصلة سفرهم للمشاركة في مسيرة الاربعين علما بان الانتقال من اقليم كردستان الى سائر اجزاء العراق ليس بحاجة الى تصاريح خاصة بالنسبة لزوار الاربعينية الايرانيين.

وفضلا عن الرحلات الجوية الجارية حاليا الى العاصمة بغداد ومدينة النجف الاشرف من مختلف المدن الايرانية فقد تم ايضا تسيير رحلات جوية اخرى الى السليمانية لزوار الاربعينية بغية تسهيل توجه الزوار للمشاركة في مسيرة الاربعين.
مصدر : وكالات
رقم : 1013039
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل