الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 أيلول 2022 ساعة 14:46

كربلاء المقدسة تعلن عن آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين

كربلاء المقدسة تعلن عن آخر الاستعدادات الخاصة بزيارة الأربعين
وقال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " المدينة قسمت بين عدة قطاعات وتم توزيع المهام والمسؤوليات بين عدد من المهندسين والفنيين والعمال كما تم تزويد جميع المشاريع والمجمعات المائية بالوقود ومواد التعقيم وصيانة جميع المضخات وصيانة الآليات".

وأضاف النصرواي ، أنه "تم تحديث الخطة السنوية المعدة للزيارة الأربعينية ، إذ نشرت فرق الصيانة في عموم المدينة وعلى محاور الطرق وإشراك أكثر عدد من الآليات التخصصية من حوضيات وحفارات وكرينات وآليات خدمية في المركز ومداخل المدن" ،مبيناً أنه "سيتم تطبيق الخطة تباعاً بالتزامن مع زيادة أعداد الزائرين".

ومن جانب آخر، ذكرت بلدية كربلاء في بيان، أن "خطتها لزيارة الأربعين تضمنت إشراك 4200 عامل تنظيف على القواطع الثمانية في المدينة وتهيئة 350 آلية تخصصية متنوعة وتوزيع 250 حاوية سعة 200لتر".

وأشارت الى "تشغيل معمل النفايات ضمن حدود المدينة وتهيئة محطات الطمر الصحي وفق الضوابط البيئية" ،مؤكدة أنه "تمّت تهيئة موقعين الأول لايواء المواشي والثاني للجزر ضمن مركز المدينة القديمة".

فيما أكد قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق حملة لمحاربة الشائعات تزامناً مع بدء إنطلاق خطة زيارة الأربعين المليونية".

واوضح ، أن "ملاكات قسم العلاقات والإعلام أجرت جولات ميدانية تثقيفية لزيادة الوعي الأمني لدى أصحاب المواكب الحسينية والزائرين خلال زيارة الأربعين" ،مشيراً الى أنه "تم توزيع بوسترات توعوية ، والتأكيد على أهمية التعاون مع القوات الامنية للأبلاغ عن الحالات المشبوهة".
مصدر : وكالات
رقم : 1013040
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
6 أيلول 2022
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
6 أيلول 2022
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل
6 أيلول 2022
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
كلمات تاريخية لرفيق الاستشهاديين الحاج محمد عفيف
5 أيلول 2022
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها ولا يستطيع توسيع فروعه بالأراضي الأخرى
5 أيلول 2022
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
في ظل الإخفاق ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. الضفة الغربيّة عنوان المرحلة القادمة
5 أيلول 2022
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
استعراض أنصار الله البحري الكبير.. الأهداف والرسائل
5 أيلول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سلخ الهوية الفلسطينيّة
5 أيلول 2022
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
روسيا تُحذر الاحتلال من عدوانه على سوريا.. ودمشق تتحضر للرد
5 أيلول 2022
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
‘‘قتل الفلسطينيين أفضل من سجنهم‘‘.. طبيعة ‘‘إسرائيليّة‘‘ أم مُجرد تصريحات؟
5 أيلول 2022
قائد الثورة: إيران أحبطت الكثير من مخططات الاستكبار
3 أيلول 2022
ازمة المياه في دول الخليج الفارسي
3 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حزب الله وحماس والجهاد يداً بيد.. ‘‘إسرائيل‘‘ في ورطة
العنصرية ‘‘الإسرئيلية‘‘.. الاحتلال يخنُق الضفة الغربية
العراق.. تشكيل حكومة أم اعادة الانتخابات؟
اللاجئون السوريون في لبنان.. سوريا تُرحب بالعودة وميقاتي يُعرقل