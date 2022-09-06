مقتل 21 عنصرا للقوات المدعومة اماراتيا إثر هجوم للقاعدة في أبين

وقال مصدر في أمن محافظة أبين إن مسلحين من تنظيم القاعدة هاجموا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة حاجزا أمنيا في الطريق الساحلي الرئيس بمديرية "أحور" الساحلية في أبين.



وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن 21 قتيلا من قوات "الحزام الامني" وإصابة أكثر من 15آخرين حالة عدد منهم حرجة.



وأوضح أن اشتباكات عنيفة أعقبت الهجوم بين قوات الحاجز الأمني وقوات القاعدة أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المهاجمين دون أن يحدد عددهم.



وأشار المصدر إلى أن الحاجز الأمني الذي تعرض للهجوم كانت تتمركز فيه قوات "الحزام الأمني"، وهي قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا في اليمن.



وفي السياق ذاته، قالت تقارير إعلامية محلية إن هجوما للقاعدة استهدف حاجزا أمنيا في "أحور" في أبين، وأسفر الهجوم عن عدد من القتلى منهم القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي ياسر ابو شايع وعدد من مرافقيه.



وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، نشر في 23 أغسطس الماضي، قواته في مناطق واسعة من أبين دون قتال.



وينشط تنظيم القاعدة في مناطق نائية بمحافظة أبين منذ العام 2011، وينفذ بين الحين والآخر هجمات ضد القوات العسكرية والأمنية في المحافظة.